Em troca por Mendieta, sobrinho de Arce pode chegar ao Palmeiras

Depois de Roger Carvalho, o Palmeiras pode acertar nos próximos dias mais uma contratação para a defesa visando a próxima temporada. O Olímpia, do Paraguai, manifestou interesse na contratação do meia William Mendieta, que está emprestado até o fim da temporada, e em troca, estaria disposto a liberar ao clube alviverde o zagueiro Carlos Rolon, que é sobrinho do ex-jogador Arce, lateral-direito que fez história com a camisa palmeirense e hoje é técnico.

Mendieta tem contrato de empréstimo com o Olímpia até dezembro e não deve ser aproveitado pelo Palmeiras na próxima temporada. Por isso, os dirigentes do clube paraguaio tentam uma troca em definitivo com o clube brasileiro.

Carlos Rolon tem 23 anos, 1,84m de altura, é paraguaio, e titular do Olímpia na maior parte da temporada. Ele também teve passagens pelo Sportivo Luqueño e San Antonio Unido, ambos do Paraguai.

A zaga é um dos setores que a diretora palmeirense mais procura por reforços de peso. A ideia é contratar pelo menos mais um nome que chegue para ser titular, já que atualmente o clube conta apenas com Vitor Hugo, Leandro Almeida, Nathan e Roger Carvalho para o setor. Além disso, Thiago Martins, que estava emprestado ao Paysandu, deve ser aproveitado e o garoto Augusto, da base alviverde, também pode ser promovido.

Veja vídeo de Carlos Rolon, zagueiro que pode chegar ao Palmeiras