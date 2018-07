Em Turim, Cristiano Ronaldo se apresenta à Juventus e inicia pré-temporada

O astro português Cristiano Ronaldo iniciou nesta segunda-feira uma nova fase em sua carreira. Depois de nove anos no Real Madrid, o atacante se apresentou à Juventus no centro de treinamentos do clube, em Turim, após o período de férias por ter disputado a Copa do Mundo da Rússia com a seleção de Portugal, e iniciou os treinos de pré-temporada.

As redes sociais do clube italiano registraram a chegada de Cristiano Ronaldo ao CT de Continassa, nos arredores de Turim. O português apareceu no local em um carro particular e cumprimentou funcionários dando "boa tarde" em italiano.

Cristiano Ronaldo chegou a Turim no último domingo, com o filho Mateo, e agora começará a cumprir a agenda de treinamentos divulgada pela Juventus nesta segunda-feira. O jogador passará as duas próximas semanas se preparando fisicamente e tecnicamente para a sua primeira temporada na equipe. Tanto que nem viajará aos Estados Unidos, onde grande parte do elenco realizará jogos amistosos de pré-temporada até o próximo final de semana.

No CT de Continassa, Cristiano Ronaldo terá a companhia de outros jogadores que disputaram a Copa do Mundo da Rússia e também voltaram de um período de férias. São os casos do atacante brasileiro Douglas Costa, dos argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, do colombiano Cuadrado e o uruguaio Rodrigo Bentancur.

A primeira partida oficial na temporada 2018/2019 está marcada para o dia 18 de agosto contra o Chievo Verona, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Mas Cristiano Ronaldo afirmou em sua apresentação que estrearia no dia 12, quando será realizado um amistoso entre os times A e B da Juventus - uma tradicional partida que faz parte da pré-temporada do clube, realiza na cidade de Villar Perosa.