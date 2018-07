Em Turim, Itália e Espanha empatam; Albânia lidera grupo das Eliminatórias

No duelo mais aguardado desta quinta-feira pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, Itália e Espanha fizeram um clássico no Juventus Stadium, na cidade de Turim, e ficaram no empate por 1 a 1, pela segunda rodada do Grupo G. O resultado deixou as duas tradicionais seleções na vice-liderança com quatro pontos. Quem lidera é a Albânia, que bateu a fraca Liechtenstein por 2 a 0, fora de casa, e tem 100% de aproveitamento.

Em campo, as equipes fizeram um jogo muito estudado, o que fez com que lances pontuais decidissem o placar. Do lado italiano, o experiente goleiro Buffon errou feio ao sair do gol e permitiu o gol espanhol de Vitolo, aos 10 minutos do segundo tempo. Quase no final, aos 37, foi o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, que se precipitou em uma dividida dentro da área e fez pênalti em Eder. De Rossi cobrou bem e decretou o empate dos donos da casa.

O que italianos e espanhóis não esperavam era perder jogadores ainda no primeiro tempo. O primeiro a sair foi o lateral-esquerdo Jordi Alba, do Barcelona, com um problema muscular. Do lado mandante, quem teve de deixar o campo foi Montolivo, que sentiu dores no joelho após uma dura chegada de Sergio Ramos. Assim, eles são dúvidas para a terceira rodada, que será neste domingo - a Itália viaja até a Macedônia e a Espanha joga fora de casa contra a Albânia.

Quem retornou de uma lesão no joelho foi Iniesta, do Barcelona. Titular novamente, agora sob o comando do técnico Julen Lopetegui, o meia teve boa participação na partida. A bola passou sempre por seus pés, mas não conseguiu produzir nada de efetivo para o ataque espanhol.

O empate entre Itália e Espanha foi ótimo para a seleção da Albânia. Emergente no cenário europeu - jogou a última Eurocopa, na França, e caiu na fase de grupos -, o time albanês ganhou com facilidade de Liechtenstein por 2 a 0, na capital Vaduz. Peter Jehle, contra, e Bekim Balaj marcaram para os líderes do grupo das Eliminatórias.

Logo atrás dos três primeiros colocados está a seleção de Israel, que conquistou os seus três primeiros pontos ao bater a Macedônia por 2 a 1, fora de casa. Para o Mundial da Rússia avança diretamente o primeiro lugar de cada uma das nove chaves. Oito dos nove segundos colocados vão para uma repescagem. O pior segundo ficará de fora.