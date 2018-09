Em Turim, Napoli vence Torino e encosta na Juventus na liderança do Italiano

O Napoli somou mais três pontos no Campeonato Italiano, ao derrotar o Torino, em Turim, por 3 a 1, neste domingo, em jogo válido pela quinta rodada.

Com o resultado, os napolitanos alcançaram a líder Juventus, ambos com 12 pontos, mas a rival ainda joga neste domingo, diante do Frosinone. O Torino fica na 13ª colocação, com apenas cinco pontos.

Insigne logo aos quatro minutos de jogo, aproveitou uma falha da zaga adversária para abrir o placar para o Napoli.

Sempre pelo lado esquerdo do ataque, o Napoli conseguiu ampliar a vantagem, aos 20 minutos. Após tabelar com Mertens, Verdi pegou bem de primeira para fazer 2 a 0.

O Torino só diminuiu aos 5 minutos da etapa final, após cobrança de pênalti de Belotti, que bateu com categoria.

O Torino tentou pressionar em busca do empate, mas no primeiro contra-ataque bem feito Insigne fez o seu segundo gol na partida, após aproveitar o rebote da finalização na trave de José Callejón, aos 13 minutos.

Na quarta-feira, pela sexta rodada, o Napoli recebe o Parma, enquanto o Torino viaja para enfrentar a Atalanta.