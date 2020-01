Em último ajuste, Palmeiras quer melhorar o ataque diante do New York City

Marcar o primeiro gol do ano e encerrar a pré-temporada com vitória são as metas do Palmeiras para o jogo deste sábado, às 16h, contra o New York City, em Orlando. Apesar de na estreia em 2020 a equipe ter saído satisfeita pela atuação, no novo compromisso pela Florida Cup o treinador Vanderlei Luxemburgo espera notar uma evolução da equipe e um melhor aproveitamento ofensivo.

O time ficou no empate em gols na quarta-feira, contra o Atlético Nacional, mas ganhou nos pênaltis por 10 a 9. A partida marcou a estreia como profissional de vários garotos recém-promovidos da base. A tendência é todos eles voltarem a atuar, já que o técnico pretende utilizar todas as substituições possíveis para observar o máximo de jogadores.

A partida de quarta-feira mostrou o Palmeiras com bom controle de jogo. Porém faltou o gol. Agora, por se tratar de uma partida contra um time teoricamente mais frágil, Luxemburgo e o elenco esperam por marcar o primeiro gol da temporada e confirmar a vitória no último amistoso antes da estreia no Campeonato Paulista. Na próxima quarta-feira o adversário na primeira rodada é o Ituano, fora de casa.

O jogo com a equipe americana marca o aniversário de dois anos de Lucas Lima no Palmeiras. O meia veio do Santos no início de 2018 e começou a atual temporada com boa atuação na quarta. Inclusive, recebeu elogios do treinador. "Nesses dois anos, sei que podia ter rendido mais do que eu posso, mas não faltou esforço e dedicação da minha parte, acredito que esse ano vamos ter mais sucesso, corresponder o que o professor Vanderlei espera de nós", afirmou.

O provável é o Palmeiras iniciar a partida com a mesma formação da última quarta-feira. Nos dias anteriores nos Estados Unidos a equipe fez treinos leves e até ganhou uma folga, com direito a passeio por um dos parques de Orlando. A escalação inicial deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima; Raphael Veiga, Dudu e Luiz Adriano.