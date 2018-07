Em último discurso, Blatter faz apelo: 'só quero ficar com vocês'

Joseph Blatter, de 79 anos, usou seu último discurso para fazer um apelo emocionado por votos. “Eu só quero ficar com vocês”, disse às 209 federações, enquanto a votação começava. Blatter entrou para a Fifa em 1976 e, desde 1998, é seu presidente. Membros da CBF indicaram que consideraram a atitude de Blatter como uma “traição” diante da falta de apoio à detenção de José Maria Marin e à crise de corrupção na entidade. O Brasil, depois de declarar seu apoio a Blatter, estava inclinado a votar por Ali bin Hussein, o candidato da oposição.

De fato, as detenções de cartolas nos últimos dias em Zurique deram um impulso para a campanha do opositor. Antes da votação, Blatter pediu “unidade” e prometeu criar novos organismos dentro da entidade para fortalecer o futebol. “Não precisamos de revolução, mas de evolução”, afirmou. “As pessoas me chamam de responsável por tudo. Está bem. Então assumo isso e vamos juntos para que, ao final de meu mandato, possa entregar uma Fifa forte, fora da tempestade”, disse. “Eu prometo uma Fifa forte. “Precisamos fortalecer as fileiras e ir adiante”, lamentou. “Vamos recolocar a Fifa nos trilhos e vamos começar mesmo com isso.”

O cartola também rejeitou a tese de que estava por muito tempo na Fifa. “Mas o que é a noção de tempo? O tempo é eterno”, disse. Para ele, os 17 anos de presidência foram “curtos”. Blatter insistiu que foi ele que estabeleceu regras para tentar controlar o comportamento dos cartolas e garante que existe uma divisão de poderes dentro da entidade. “Mas não podemos controlar todos fora da Fifa”, disse.

Ele também alerta que cabe às confederações regionais agir para se reformarem. “Só assim poderemos ter maior controle. Em nenhum país um tribunal pode agir sozinho.”

ENCRUZILHADA

Ao discursar antes da eleição, Ali optou por um duro alerta e proliferou ataques velados ao cartola suíço. “Tudo está em jogo”, declarou. “A Fifa não existe numa bolha. O mundo nos olha. A Fifa não é uma pessoa”, alertou. “Não poderia ver um momento mais decisivo para a Fifa que este e temos o direito de um novo começo. A mudança não ocorre em um dia. É um processo. Precisamos de uma cultura que apoie transparência”, apelou Blatter. “Estamos numa encruzilhada e precisaremos de um líder para arrumar essa confusão.”

Ele também havia prometido “não se esconder”. “Vou assumir as responsabilidades”, disse. “A Fifa não é uma empresa”, contra-atacou Ali ao comentário de Blatter de que a entidade é uma empresa”.