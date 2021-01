Em último jogo antes de final, Palmeiras enfrenta o Vasco e revê Luxemburgo

O último jogo do Palmeiras antes da final da Copa Libertadores terá um reencontro curioso. Nesta terça-feira, no Allianz Parque, às 20h, a equipe encara o Vasco, equipe atualmente dirigida por Vanderlei Luxemburgo, pelo Campeonato Brasileiro, em partida adiada da primeira rodada. Será a primeira vez que o time alviverde vai rever o comandante, que dirigiu o time de janeiro até outubro do último ano, quando foi demitido.

Luxemburgo participou dos cinco primeiros jogos da equipe na Libertadores. Sob o comando dele, a equipe conseguiu confirmar a melhor campanha da fase de grupos da competição, mas isso não foi suficiente para compensar as atuações irregulares no Campeonato Brasileiro. O treinador deixou o time após duas derrotas seguidas em casa para São Paulo e Coritiba. Semanas depois o português Abel Ferreira chegou ao cargo.

Depois de deixar o Palmeiras, o técnico ficou meses parado até receber o convite para salvar o Vasco do rebaixamento. A equipe carioca conseguiu abrir três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e terá no próximo domingo um confronto direto contra o Bahia, em Salvador. A equipe nordestina está no momento na 17ª posição da tabela.

A partida em São Paulo é a última do Palmeiras antes do embarque ao Rio para a disputa da final da Libertadores, sábado, contra o Santos. A equipe jogou no último domingo contra o Ceará, no Castelão, e sem ter tempo para descansar, deve ter uma formação bem modificada diante do Vasco. A tendência é o treinador poupar os principais atletas, até para evitar desgastes e o risco de possíveis lesões antes de uma partida tão importante.

A expectativa é pelo possível retorno do atacante Rony. Recuperado de uma lesão muscular que o deixou fora dos dois últimos compromissos, o jogador deve ganhar chance para enfrentar o Vasco até para readquirir ritmo de jogo antes da decisão. Na Libertadores ele tem sido decisivo, ao anotar cinco gols e dar sete assistências. "É preciso gerir energia. Estamos vivendo uma densidade competitiva que é de loucos. Temos dez jogos no mês. Isso não existe em lugar algum no mundo", disse Abel Ferreira.

Uma outra curiosidade marca o encontro entre Palmeiras e Vasco. O jogo vale ainda pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida só não foi realizada em 9 de agosto porque um dia antes, a equipe alviverde teve de disputar a final do Campeonato Paulista diante do Corinthians. O time dirigido por Vanderlei Luxemburgo bateu o rival nos pênaltis e garantiu o título.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X VASCO

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Esteves; Felipe Melo, Patrick de Paula e Lucas Lima; Breno Lopes, Willian e Gabriel Silva. Técnico: Abel Ferreira.

VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Benítez e Gil; Yago Pikachu, Cano e Talles Magno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS)

HORÁRIO: 20h

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo

NA TV: Pay-per-view