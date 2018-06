Em último no Espanhol, Málaga sai na frente, mas cede empate ao Eibar

O Málaga desperdiçou uma boa chance de conquistar uma rara vitória no Campeonato Espanhol, nesta segunda-feira, ao ceder o empate por 1 a 1 com o Eibar, pelo encerramento da 20ª rodada. Lanterna da competição, o Málaga saiu na frente, mas cedeu a igualdade no segundo tempo, jogando fora de casa.

No estádio do adversário, o Málaga aproveitou uma vacilada geral da defesa do Eibar para abrir o placar aos 16 minutos de jogo. Youssef En-Nesyri foi o responsável por balançar as redes.

Os visitantes, contudo, não conseguiram resistir à pressão dos donos da casa. No segundo tempo, aos 31 minutos, Kike empatou o confronto. Para piorar, Zdravko Kuzmanovic foi expulso nos minutos finais, deixou o Málaga com um a menos em campo, sabotando qualquer reação dos visitantes.

Com o resultado, o Eibar chegou aos 28 pontos e ocupa a oitava colocação da tabela. O Málaga segue na lanterna, com apenas 12 pontos.

O Eibar volta a campo pelo Espanhol na sexta-feira para enfrentar o Athletic Bilbao, fora de casa. O lanterna Málaga vai receber o Girona, no sábado.