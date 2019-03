Em último teste para Libertadores, Inter bate São José em jogo-treino

No último teste do Internacional antes de sua estreia na Copa Libertadores, o time colorado venceu o São José, de Porto Alegre, por 3 a 1, de virada, em jogo-treino realizado na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante. A equipe vai abrir campanha na competição continental na próxima quarta, contra o Palestino, às 19h15 (de Brasília), no Chile.

O Inter não tem compromisso pelo Campeonato Gaúcho neste final de semana e só voltará a jogar pelo torneio estadual no dia 10 de março, contra o Aimoré, no Beira-Rio. E, assim como já havia feito em outro jogo-treino realizado na quinta-feira, o técnico Odair Hellmann promoveu testes na equipe titular visando a definição da formação que mandará a campo no confronto em solo chileno.

Na atividade desta sexta, o São José abriu o placar logo no início, mas o Inter buscou a virada com gols de Nico López, Rodrigo Moledo e Nonato. Na quinta-feira, em jogo-treino contra Sapucaiense, os colorados não conseguiram saíram do 0 a 0 em uma partida que marcou o primeiro teste de Paolo Guerrero contra uma outra equipe antes de realizar o seu retorno oficial ao futebol - ainda suspenso por uso de doping, o peruano só poderá voltar a atuar em jogos oficiais a partir de 5 de abril.

O jogo-treino desta sexta-feira teve dois tempos de 45 minutos e Hellmann escalou uma formação em cada período. Na primeira delas, o time contou com Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, William Pottker e Nico López; Pedro Lucas.

Na etapa final, o Inter foi a campo com Daniel; Bruno, Klaus, Emerson Santos e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato, D'Alessandro, Sarrafiore e Neilton; Rafael Sobis. Depois de o primeiro tempo acabar com vitória do Inter por 2 a 1, Nonato garantiu o 3 a 1 no segundo.

Depois deste duelo com o São José, o elenco do Inter ainda vai realizar mais três treinamentos antes da viagem ao Chile, onde atuará pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores, que também conta com o River Plate, atual campeão, e o Alianza Lima, do Peru. Estas duas equipes também se enfrentam na quarta-feira, em solo peruano.