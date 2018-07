Em último treino para Gre-Nal, Grêmio levar 4 mil torcedores na Arena

O Grêmio vai empolgado para o Gre-nal de número 407 da história, neste domingo, a partir das 18h30, na Arena Grêmio, pela 17ª rodada do Brasileirão. O último treinamento antes do Gre-Nal foi realizado neste sábado com grande presença da torcida gremista na Arena. Enquanto os atletas faziam os últimos ajustes para a partida, cerca de 4 mil torcedores ocuparam mais da metade da arquibancada norte do estádio.

A movimentação começou com um tradicional rachão de véspera de jogos, com duração de cerca de meia hora. Depois, alguns jogadores trabalharam as cobranças de falta, como Luan, Rafael Galhardo e Douglas.

Por fim, as cobranças de pênaltis também foram exercitadas. O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira participou normalmente dos trabalhos e pode voltar para a equipe titular. O único desfalque confirmado para o clássico é do volante Walace por suspensão automática.

A aposta do técnico Roger para o clássico é a entrada de Bobô. O atacante disputou 227 jogos pelo Besiktas entre 2006 e 2011. Neste período, balançou as redes 96 vezes pelo clube turco, com uma média de 0,42 gols por partida.

Ao todo, na carreira, com passagens por Corinthians, Cruzeiro e Kayserispor, o jogador de 30 anos tem 139 gols em 373 atuações - 0,3 por partida. Braian Rodríguez, 28 anos, por sua vez, acumula 49 tentos na carreira, em 207 jogos - média de 0,2. O retrospecto do novo contratado pelo Kayserispor também anima. Na última temporada, balançou as redes 14 vezes em 24 jogos. Ao todo, tem 36 gols com a camisa do ex-clube.

Além da formação do ataque, o Grêmio tem ainda outra indefinição na equipe. Mesmo recuperado de lesão muscular, Marcelo Oliveira não tem retorno garantido à lateral esquerda. Caso não atue, Marcelo Hermes iniciará a partida.

Confira a lista de relacionados para o Gre-Nal:

Goleiros: Marcelo Grohe e Tiago;

Laterais: Galhardo, Lucas Ramon, Marcelo Hermes e Marcelo Oliveira;

Zagueiros: Pedro Geromel, Erazo, Rafael Thyere;

Volantes: Maicon, Edinho, Moisés e Araújo;

Meias: Douglas, Maxi Rodríguez, William Schuster e Giuliano;

Atacantes: Luan, Pedro Rocha, Bobô, Braian Rodríguez, Fernandinho e Everton.