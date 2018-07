Em último treino, Levir volta a indicar Atlético-MG com 10 reservas

O Atlético Mineiro deve entrar em campo neste domingo diante do América Mineiro, no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, com um time basicamente formado por reservas. Ao menos foi o que indicou o técnico Levir Culpi no último treinamento da equipe antes da partida.

Neste sábado, na Cidade do Galo, o treinador comandou um trabalho tático em campo reduzido. E assim como havia acontecido na última sexta-feira, o time principal foi formado por jogadores que foram reservas na derrota por 2 a 0 para o Colo Colo, na última quarta-feira, com exceção do goleiro Victor.

Caso essa escalação se repita neste domingo, o jogo com o América-MG vai marcar a estreia do meia colombiano Cardenas, recém-contratado, no Atlético-MG. Além disso, o atacante Carlos, que não viajou ao Chile por causa de uma lesão, está de volta.

O time que treinou na manhã deste sábado na Cidade do Galo e que deve enfrentar o América é formado por: Victor; Carlos César, Tiago, Edcarlos e Emerson Conceição; Pierre, Josué e Cardenas; Cesinha, André e Carlos.