Em um Castelão lotado, Fortaleza coroa título com goleada sobre o Juventude

O Fortaleza coroou o título da Série B do Campeonato Brasileiro com uma goleada de 4 a 1 sobre o Juventude, nesta quinta-feira, em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada. Gustavo e Marlon comandaram a festa com dois gols cada e fizeram a alegria dos mais de 57 mil torcedores presentes na Arena Castelão. Ao fim da partida, o time levantou a taça no gramado e o técnico Rogério Ceni foi mais uma vez reverenciado pela torcida.

Campeão desde o sábado passado, quando venceu o Avaí por 1 a 0 na Ressacada, o Fortaleza chega aos 71 pontos e emplaca uma sequência de dez jogos sem perder. O já rebaixado Juventude, por sua vez, acumula a quarta derrota seguida e segue na vice-lanterna, com 35 pontos.

O primeiro tempo no Castelão foi bastante movimentado, com muitas emoções antes mesmo dos primeiros dez minutos de jogo. Aos oito, Hugo Sanches recebeu lançamento e abriu o placar para o Juventude.

O gol não desanimou a torcida tricolor, que cantou ainda mais alto. Com o apoio incondicional, o Fortaleza empatou no minuto seguinte, aos nove, quando o goleiro Douglas espalmou chute de Felipe e Marlon aproveitou o rebote.

Após o empate, o jogo esfriou um pouco, mas logo chegou a hora de Gustavo brilhar. Aos 20 minutos, ele recebeu bom passe de Marcinho e deu um toque para a rede. Houve impedimento no lance, mas o árbitro não marcou. Gustagol voltou a balançar a rede aos 32 minutos. Desta vez, recebeu lançamento, entrou livre na área e chutou cruzado e com tranquilidade para marcar.

No segundo tempo, o ritmo do jogo foi muito mais lento. O Juventude deu alguns sinais de reação, mas não conseguiu desenvolver e logo foi vencido pelo desânimo. Enquanto isso, o time da casa, mesmo com a boa vantagem e o clima de festa, continuou em busca de propor o jogo. Aos 42, Marlon arriscou sem ângulo e fez um golaço para fechar o placar.

O Fortaleza se despede da temporada no dia 23 de novembro, quando visita o Coritiba no Couto Pereira, às 19h30. O Juventude, por sua vez, recebe o CSA no estádio Alfredo Jaconi, dia 24, às 17 horas.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 4 x 1 JUVENTUDE

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Nenê Bonilha (Éderson), Marlon e Dodô (Rodolfo); Gustavo e Marcinho (Romarinho). Técnico: Rogério Ceni.

JUVENTUDE - Douglas Silva; Vidal, Wáger, Neuton e Esquerdinha; Diones, Felipe Mattioni (Felipe Lima), Leandro Lima (Choco) e Denner; Hugo Sanches e Douglas Kemmer (Amaral). Técnico: Luís Carlos Winck.

GOLS - Hugo Sanches, aos 8, Marlon, aos 9, e Gustavo, aos 20 e aos 32 minutos do primeiro tempo. Marlon, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Diones (Juventude).

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA - R$ 1.249.237,00.

PÚBLICO - 57.223 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).