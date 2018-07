Em vantagem na Liga dos Campeões, Barça recebe Arsenal

Há cinco meses invicto e atropelando adversário por adversário, o Barcelona recebe o Arsenal nesta quarta-feira na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, com uma ótima vantagem de ter vencido o primeiro jogo, no Emirates Stadium, em Londres, por 2 a 0. No sábado, após atropelar o Getafe por 6 a 0, o técnico Luis Enrique afirmou que sua equipe está “em condições perfeitas” para o jogo diante do Arsenal, no qual tentará dar continuidade ao objetivo de defender o título europeu conquistado no ano passado – o uruguaio Luis Suárez foi poupado da partida pelo Campeonato Espanhol.

“Posso estar errado, mas nunca arriscamos”, explicou Luis Enrique, referindo-se ao fato de ter poupado Suárez, um dos integrantes do trio de ataque ‘MSN’ ao lado de Lionel Messi e Neymar, que jogou “850.000 partidas”, nas palavras do técnico.

Suárez já marcou 42 gols em todas as competições nesta temporada, estará descansado para o embate europeu diante dos ‘Gunners’.

Desde que chegou ao Barça para a temporada 2014-15, Luis Enrique, 45 anos, precisou lidar com os problemas extracampo de seus craques, especialmente os processos da Receita espanhola contra Neymar e Messi por suposta sonegação de impostos. “Durante as turbulências, é preciso apertar o cinto, como no avião, e ficar tranquilo à espera que passe”, explicou o treinador. Seguindo esse lema, Luis Enrique comanda um elenco que aspira ser a primeira equipe a conquistar dois títulos seguidos da Liga dos Campeões desde o Milan de Arrigo Sachi, em 1989 e 1990.

Os catalães estão invictos nas últimas 37 partidas contando todas as competições. “É uma equipe única”, reconhece Luis Enrique, que afirma não dar muita bola para recordes, já que não ajudam a vencer partidas. “Um recorde não me diz nada. É dos títulos que podemos falar, é dos títulos que lembramos”, declarou. Contra o Arsenal, o Barcelona buscará sua décima vitória consecutiva em casa na Liga dos Campeões, recorde do clube, para garantir sua 9.ª classificação seguida às quartas de final da competição continental. Para facilitar a vida do Barça, o Arsenal não atravessa boa fase. O time foi eliminado no domingo nas quartas de final da Copa da Inglaterra pelo modesto Watford (2-1), desperdiçando a chance de se tornar a primeira equipe a conquistar a competição mais antiga do mundo três vezes seguidas.

“São 95% de chances de classificação para eles e 5% para nós”, reconheceu o técnico do Arsenal, o francês Arsène Wenger.

Os ‘Gunners’ não guardam lembranças muito saudados das últimas visitas ao Camp Nou. Em 2010, foram goleados por 4 a 1, com direito a quatro gols de Lionel Messi, na partida de volta das quartas de final da Champions. No ano seguinte, na volta das oitavas de final, a derrota foi por 3 a 1, com Messi marcando 'apenas' duas vezes.

O Barcelona deverá ir à campo no seu já tradicional 4-3-3 – Ter Stegen; Daniel Alves, Mascherano, Mathieu e Alba; Rakitic, Busquets e Iniesta; Messi, Suarez e Neymar. Já os prováveis titulares do Arsenal (4-2-3-1) devem ser: Ospina; Bellerin, Mertesacker, Gabriel (ou Koscielny) e Monreal; Coquelin e Flamini (ou Elneny); Walcott, Özil e Sanchez; Welbeck (ou Giroud). O árbitro do jogo será o russo Sergei Karasev.