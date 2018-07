Em vantagem, Atlético-MG decide a Recopa contra o Lanús

Com a força máxima em campo, o Atlético-MG luta nesta quarta-feira por mais um título internacional. Contra o Lanús, a partir das 22 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela partida de volta da Recopa Sul-Americana, o time alvinegro quer a conquista de sua quarta taça no âmbito sul-americano - as outras foram a Copa Libertadores do ano passado, que levou o clube a esta disputa, e a extinta Copa Conmebol de 1992 e 1997.

Para o jogo desta quarta, o Atlético tem vantagem. No duelo de ida, na semana passada, na Argentina, ganhou por 1 a 0 dos atuais campeões da Copa Sul-Americana - gol de Diego Tardelli - e agora pode empatar para ficar com o título. O Lanús, se quiser levar a taça já no tempo normal, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. E como o gol fora de casa não tem peso para o desempate, qualquer triunfo argentino por um gol de vantagem levará a decisão para uma prorrogação e, se necessário, para a disputa por pênaltis.

Com este risco, o técnico Levir Culpi não pensou duas vezes e colocou os jogadores para treinar penalidades nesta terça, na última atividade antes da decisão. No trabalho realizado na Cidade do Galo, o CT atleticano, em Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte), com a presença do presidente Alexandre Kalil, um dos pontos trabalhados pelo treinador foram as jogadas de bola parada e o posicionamento dos jogadores.

Desfalque no jogo de ida por causa de uma lesão no tornozelo direito que vinha tratando durante o período de disputa da Copa do Mundo, Réver estará de volta ao time. E o capitão atleticano agora destaca a grande chance de voltar a "fazer história" com a camisa da equipe, pela qual conquistou o título da Libertadores no ano passado.

"Estava na hora. Depois de um longo tempo sem poder treinar, até mesmo jogar, estou de volta. Não senti nada no treinamento e espero que, na quarta-feira, seja da mesma forma, sem dor, para que eu possa ajudar meus companheiros dentro de campo", ressaltou o defensor, que depois completou: "Essa volta representa muita coisa, ainda mais voltando em uma decisão, onde vale um título. Isso representa muita coisa pelo fato de você ficar marcado na história. Espero que, mais uma vez, eu possa ficar marcado na história do clube com mais um título".