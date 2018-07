Em vantagem em seus duelos, Paraná e Sport tentam carimbar vaga na Copa do Brasil

Além dos grandes clássicos interestaduais, outros dois jogos fecham, nesta quarta-feira, a rodada de volta da quarta fase da Copa do Brasil. O Paraná recebe o Vitória, em Curitiba, para manter vantagem conquistada na Bahia, enquanto que o Joinville tenta derrubar o Sport, em Santa Catarina.

O Paraná está muito próximo de alcançar as oitavas de final. Depois de vencer o Vitória por 2 a 0 no estádio do Barradão, em Salvador, o time paranaense joga até por derrota por um gol no estádio Durival de Britto, a partir das 19h30. Os baianos precisam de uma vitória por três gols de diferença, enquanto que o triunfo por 2 a 0 leva a definição para os pênaltis.

O técnico Wagner Lopes quer esta vaga, afinal o Paraná caiu de forma precoce no Campeonato Paranaense. Ele garante que não vai ficar na defesa, mas avisa que "o regulamento vale pra todos". No Vitória, o técnico Argel Fucks aposta que seu time vai mostrar o futebol eficiente no Campeonato Baiano e que o levou às semifinais da Copa do Nordeste.

EM JOINVILE - O Sport espera confirmar a sua vaga na Arena Joinville, em Joinville (SC). O jogo começa às 21h45. O primeiro confronto, disputado no Recife, terminou 2 a 1 para os nordestinos, com mais uma grande atuação do meia Diego Souza.

Ele inclusive é a esperança do técnico Ney Franco de seguir vivo na disputa. O camisa 87 deu o passe para Rithely abrir o placar no estádio da Ilha do Retiro e poderia ter deixado a sua marca se não fosse a presença do goleiro Matheus.

Como o Joinville marcou um gol fora de casa, agora joga por uma vitória simples dentro dos seus domínios. Mas, caso sofra o primeiro tento, vai ter que marcar duas vezes para ao menos levar a decisão para a disputa de pênaltis.

Os classificados vão se juntar a Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Chapecoense, Atlético Paranaense, Grêmio, Santos e Flamengo, que por enquanto disputam a Copa Libertadores, além de Atlético Goianiense, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste, e Paysandu, campeão da Copa Verde, todos garantidos nas oitavas de final da maior competição mata-mata do país.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já marcou o sorteio dos confrontos da oitavas de final para esta quinta-feira, em sua sede no Rio, a partir das 12 horas.