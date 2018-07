Em vantagem, técnico do Bayern cobra vitória em Turim

"Em primeiro lugar, vamos tentar evitar uma vitória da Juventus. Queremos vencer de novo", diz o treinador, motivado pela conquista do Campeonato Alemão com antecipação de seis rodadas, no fim de semana. "A Juventus é capaz de tudo. É um grande time e já mostrou isso na Liga dos Campeões e no Campeonato Italiano. Eles vão tentar transformar o impossível em possível".

Para neutralizar o adversário, o treinador promete o mesmo empenho do jogo de ida, na semana passada. "Não vamos mudar nada em Turim. Vamos tentar marcar para forçar a Juventus a ter que fazer quatro gols [para buscar a classificação]. Temos muita experiência e sabemos o que fazer", afirma.

Na sua avaliação, um dos obstáculos para uma nova vitória será o experiente Buffon, apesar da falha do goleiro no jogo de ida. "Buffon é parte da história do futebol. Ele é uma lenda para mim, um cara fantástico e um excelente goleiro. Fiquei muito tocado quando ele decidiu permanecer na Juventus mesmo depois do rebaixamento [em 2006]", afirma.