Em Varginha, Boa e Joinville ficam no empate sem gols Cautelosos ao extremo, Boa e Joinville fizeram um jogo ruim tecnicamente e empataram sem gols, neste sábado, no estádio Melão, em Varginha (MG), no fechamento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O placar foi justo e deixou o time mineiro em quinto lugar, com 12 pontos e três gols de saldo. O Joinville, com os mesmos 12 pontos e saldo negativo de um, ocupa a oitava posição.