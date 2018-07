Em Varginha, Boa perde do Londrina e segue ameaçado de rebaixamento na Série B

A queda livre do Boa no Campeonato Brasileiro da Série B continua. Neste sábado, o time mineiro criou várias oportunidades, mas encontrou pela frente o goleiro César em uma jornada inspirada e acabou perdendo para o Londrina por 1 a 0, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela 33.ª rodada.

Sem ganhar há sete jogos - quatro derrotas e três empates -, o Boa estacionou nos 40 pontos e, na 13.ª colocação, segue correndo risco de rebaixamento, já que a diferença para o Luverdense, primeiro da degola, é de apenas um ponto. Por outro lado, o Londrina chegou aos 49 e subiu para a sétima posição.

O primeiro tempo foi quase que totalmente dominado pelo Boa, que esbarrou em uma atuação impecável de César. No entanto, quem marcou foi o Londrina. Aos 14 minutos, Ayrton passou por dois adversários e cruzou para Carlos Henrique completar. Os mineiros criaram quatro boas oportunidades, mas três delas pararam no goleiro paranaense. A outra, em chute de Fellipe Mateus nos acréscimos, explodiu no travessão.

O cenário continuou o mesmo no segundo tempo. O Boa tomava conta do jogo e o Londrina apenas se defendia. Rodolfo, Escobar e Casagrande estiveram próximos de marcar, mas as suas finalizações passaram raspando a trave de César, que estava em uma tarde inspirada e fez outras duas grandes defesas em chutes de Rodolfo e Paulinho.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira, pela 34.ª rodada. O Boa enfrenta o Criciúma, às 19h15, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Já o Londrina recebe o Goiás, às 20h30, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

BOA 0 x 1 LONDRINA

BOA - Fabrício; Igor (Wesley), Caíque, Douglas Assis e Paulinho; Escobar, Diones (Gil), Thaciano e Fellipe Mateus (Reis); Casagrande e Rodolfo. Técnico: Nêdo Xavier.

LONDRINA - César; Lucas Ramon, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Bidia (Rômulo), Germano e Jardel; Artur (Patrick Vieira), Carlos Henrique (Alisson Safira) e Negueba. Técnico: Claudio Tencati.

GOL - Carlos Henrique, aos 14 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Escobar, Fabrício, Casagrande e Paulinho (Boa); Bidia (Londrina).

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).