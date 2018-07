Em Varginha, Boa perde pênalti e leva virada do Paysandu na Série B

Em partida com um pênalti para cada lado, o Paysandu derrotou o Boa por 2 a 1 com uma virada nos minutos finais, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time visitante perdia até os 41 minutos da segunda etapa e buscou a vitória com os gols do atacante Bergson e do zagueiro Diego Ivo.

Com a derrota, o Boa segue em 11.º lugar na tabela de classificação, com 37 pontos. O Paysandu vem logo abaixo em 12.º com um ponto a menos e se distanciou ainda mais da zona do rebaixamento, que começa com o Luverdense, com 31.

O jogo começou em ritmo lento, com as duas equipes adotando postura defensiva e evitando se expor. A primeira finalização a gol só aconteceu aos 22 minutos, em cabeceio de Bergson que foi defendido pelo goleiro Fabrício.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! DIEGO IVO NELES! É O DA VIRADA! pic.twitter.com/uGksP8f6w4 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) 7 de outubro de 2017

A resposta do Boa, aos 37 minutos, foi fatal. Reis cobrou falta da direita e o zagueiro Douglas Assis completou o cruzamento de cabeça para abrir o placar. A bola ainda bateu no goleiro Emerson, que não conseguiu defender.

O goleiro do Paysandu se redimiu logo no início do segundo tempo. Aos nove minutos, Diego Ivo derrubou Reis dentro da área, cometendo pênalti. Na cobrança, o camisa 1 defendeu o chute de Thaciano no canto esquerdo baixo e evitou o segundo gol dos mandantes.

No final do jogo, aos 39 minutos, foi a vez do Paysandu ter um pênalti a seu favor, após dividida entre Welinton Junior e Escobar. Bergson não desperdiçou e deixou tudo igual. Para completar a virada, no último lance da partida, Guilherme Santos levantou a bola na área e Diego Ivo completou de cabeça, garantindo a vitória.

O Paysandu volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o CRB no estádio da Curuzu, em Belém, pela 29.ª rodada da Série B. No dia seguinte, o Boa visita o ABC na Arena das Dunas, em Natal.

FICHA TÉCNICA

BOA 1 x 2 PAYSANDU

BOA - Fabrício; Ruan, Douglas Assis, Caíque e Paulinho; Escobar, Diones e Fellipe Mateus (Alyson); Thaciano (Casagrande), Rodolfo e Reis. Técnico: Nedo Xavier.

PAYSANDU - Emerson; Ayrton, Perema, Diego Ivo e Guilherme Santos; Rodrigo Andrade, Jhonnatan (Caion), Nando Carandina e Fábio Matos (Wellinton Junior); Bergson e Magno (Juninho). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Douglas Assis, aos 37 minutos do primeiro tempo; Bergson (pênalti), aos 41, e Diego Ivo, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque (Boa); Perema, Diego Ivo e Bergson (Paysandu).

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).