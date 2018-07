Em Varginha, Botafogo derrota o Boa por 1 a 0 e dispara na liderança da Série B

Ainda líder e agora com 52 pontos, o Botafogo espera o restante da rodada, neste sábado, para saber se sua vantagem aumenta em relação ao time paraense. Do outro lado, o Boa, com apenas 23 pontos, segue estacionado na 18.ª colocação, sete abaixo do Macaé, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada, enfrentando o CRB, em casa, neste sábado. O retrospecto é ruim porque acumulou a sua 14.ª derrota, a sétima seguida - quatro delas em Varginha.

O Boa até começou com mais posse de bola, mas tinha dificuldade para chegar com perigo ao gol de Jefferson. Na primeira boa chance botafoguense, em puxada de contra-ataque aos 24 minutos, William Arão cruzou da direita, Sassá dividiu com a defesa e a bola sobrou para Fernandes encher o pé e abrir o placar.

Após o gol, o time mineiro passou a ficar ainda mais incisivo em busca do empate. Em pelo menos três oportunidades, Jefferson salvou o Botafogo além de contar com a sorte em um lance em que Everton Sena acertou o travessão. A bola simplesmente não queria entrar e apesar da fraca atuação, os cariocas foram para o intervalo em vantagem no placar.

No segundo tempo, o jogo continuou com a mesma dinâmica: o Boa se lançando ao ataque e o Botafogo se segurando, principalmente através das importantes intervenções de Jefferson. O goleiro da seleção brasileira foi o principal jogador do clube carioca na partida e evitou o empate até os últimos minutos. Garantindo a liderança da Série B e deixando os botafoguenses mais perto de comemorarem o retorno para a elite em 2016.

Os dois times voltam a campo na 28.ª rodada da Série B nesta terça-feira. O Botafogo recebe o Macaé, às 19 horas, em confronto carioca no estádio do Engenhão, no Rio. O Boa vai enfrentar o Bragantino, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

BOA 0 x 1 BOTAFOGO

BOA - Douglas; Wendel (Claytinho), Patrick, Everton Sena e Léo Baiano; Gabriel Dias, Moacir, Bruno Felipe e Chapinha (Clébson); Wilson Júnior (Bruno Felipe) e Tadeu (Erick Luís). Técnico: Nedo Xavier.

BOTAFOGO - Jefferson; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Roger Carvalho e Diego Giaretta; Serginho (Camacho), Willian Arão, Fernandes e Daniel Carvalho (Elvis); Lulinha (Luís Henrique) e Sassá. Técnico: Ricardo Gomes.

GOL - Fernandes, aos 24 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Claytinho e Gabriel Dias (Boa); Roger Carvalho e Fernandes (Botafogo).

ÁRBITRO - Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).