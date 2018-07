Em Varginha, CRB impõe a nona derrota seguida do Boa na Série B do Brasileiro

Com o resultado, o Boa fica na zona de rebaixamento, com apenas 23 pontos, enquanto que o CRB respira e já vai para o seu sexto jogo sem uma derrota sequer, podendo assim sonhar com algo a mais nas rodadas finais. Na tabela de classificação, soma 40 pontos, em 11.º lugar.

O Boa teve oito minutos de bom futebol. O clube mineiro começou melhor, perdeu um gol dentro da área com Gabriel - Julio César fez uma grande defesa - e viu tudo desandar. Aos 14 minutos, Gabriel Dias derrubou Maxwell dentro da área e o árbitro marcou penalidade máxima. Na cobrança, Zé Carlos estufou as redes.

O CRB cresceu com o gol, teve mais posse de bola e foi logo marcando o segundo. Bocão tabelou com Clebinho, passou como quis pela defesa adversária e chutou certeiro. Um golaço, despertando a fúria dos torcedores da casa, que vaiavam e xingavam a equipe.

No segundo tempo, o Boa voltou com um sistema de jogo mais ofensivo e diminuiu. Aos 15 minutos, Moacir cruzou, Felipe Alves desviou e marcou o primeiro. O clube mineiro continuou em cima e poderia ter feito o segundo na sequência se não fosse o goleiro Julio César, que fez duas grandes defesas, salvando o CRB.

Para azar do Boa, o clube alagoano ainda fez o terceiro. Após linda jogada de Gérson Magrão, Leandro Brasília ficou livre para dar números finais ao jogo.

Na próxima rodada, a 30.ª, o CRB enfrenta o Santa Cruz nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Boa visita o Vitória no próximo sábado, às 16h30, no estádio do Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

BOA 1 x 3 CRB

BOA - Douglas; Wendel (Bruno Felipe), Patrick, Gabriel Dias e Léo Baiano; Moacir, Clebson (Felipe Alves), Mardley (Erick Luis) e Chapinha; Thaciano e Tadeu. Técnico: Nedo Xavier.

CRB - Júlio Cesar; Bocão, Jussani, Gabriel e Pery; Glaydson Almeida, Somália, Danilo Bueno (Cañete) e Clebinho (Leandro Braília); Maxwell (Gerson Magrão) e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Zé Carlos (pênalti), aos 14, e Bocão, aos 26 minutos do primeiro tempo; Felipe Alves, aos 30, e Leandro Brasília, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Dias, Patrick, Moacir e Wendel (Boa); Glaydson Almeida (CRB).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).