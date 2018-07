Em Varginha, Guarani enfrenta o Boa para encerrar jejum de 35 anos sem título

A inquietação do torcedor do Guarani no aguardo por um título depois da conquista da Taça de Prata, há 35 anos (1981), pode se encerrar neste sábado. No estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), o time campineiro disputa a partida de volta da final da Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional -, às 18h45, contra o Boa na expectativa de voltar a levantar uma taça inédita.

O Guarani é o único campeão do interior do Brasileirão (1978), levou a Série B (1981) e espera colocar mais uma estrela da camisa e ser o único campeão nacional nas três primeiros divisões. No jogo de ida, os dois times ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Assim, o clube mineiro entra em campo precisando de pelo menos um empate sem gols para ficar com o título. A equipe paulista, por sua vez, busca uma vitória simples ou uma igualdade a partir de dois gols no placar.

Apesar do jogo ser na casa do Boa, a torcida visitante será maioria. Inclusive com recorde de público, superando a marca de 4.802 presentes em um jogo contra o Cruzeiro, pela 11.ª rodada do Campeonato Mineiro. A equipe celeste venceu por 3 a 2 e assim rebaixou o time de Varginha à segunda divisão.

Ciente da baixa participação de sua torcida, a diretoria do Boa colocou 9.990 ingressos à venda e 5.600 destes foram destinados aos torcedores bugrinos. A caravana deixa o Brinco de Ouro a partir do meio dia, com chegada prevista às 16h30 na cidade mineira, muito conhecida por ser a "terra do ET". A famosa história do "ET de Varginha" completou 20 anos em janeiro.

Se os números da torcida do Boa não são bons, o time segue mais do que satisfeito com os números dentro de campo. A equipe do técnico Ney da Matta chega à decisão com 15 jogos de invencibilidade e não perde nenhuma partida desde a nona rodada, uma antes do atual treinador assumir o comando. Ou seja, ele não tem nenhuma derrota. Na primeira fase, o Boa venceu o Guarani por 1 a 0, em casa, e perdeu em Campinas por 2 a 1.

O Guarani se classificou com a melhor campanha geral na fase classificatória com 38 pontos, mas passou sufoco no mata-mata. No primeiro jogo das quartas de final, perdeu por 3 a 1 para o ASA, em Alagoas, mas cravou o acesso à Série B ao conseguir uma vitória por 3 a 0, na volta. Na semifinal, o cenário foi mais dramático. Primeiro, perdeu por 4 a 0 para o ABC, em Natal. Depois, já desacreditado, aplicou uma goleada histórica por 6 a 0 e chegou à final.

O Boa eliminou o Botafogo-PB com um empate sem gols fora e uma vitória em casa por 1 a 0, com gol nos acréscimos, e depois bateu o Juventude nas semifinais com dois triunfos por 2 a 1. Além dos finalistas, também garantiram o acesso à Série B os outros semifinalistas: Juventude e ABC.

OS TIMES - As duas equipes encerraram a preparação para a grande decisão nesta sexta-feira chuvosa na região de Varginha. O Boa não tem desfalques e a tendência é que Ney da Matta mantenha a formação que foi bem em Campinas.

O Guarani teve uma semana de treinos fechados e faz mistério. O técnico Marcelo Chamusca não vai contar com o volante Alex Santana, suspenso, e Wesley, recuperado de lesão no joelho, deve ficar com a vaga. O lateral-esquerdo Gilton e o atacante Deivid retornam de suspensão com as saídas de Denis Neves e Régis, respectivamente.