Em viagem ao Japão, Neymar diz estar melhor de lesão

Ainda recuperando-se da lesão na coluna que o tirou dos jogos finais da Copa do Mundo Neymar está cumprindo compromissos publicitários no Japão e, de lá, garante que, apesar do tratamento, suas dores diminuem a cada dia e sua volta ao Barcelona deve ocorrer em breve. O atacante teve uma fratura na terceira vértebra da coluna na partida do Brasil contra a Colômbia.

"A parte de trás está melhorando, e espero me juntar aos meus companheiros de equipe o mais rápido possível. Eu tenho de ter certeza de que continuo a reabilitação para voltar devidamente tratado. Espero ansiosamente me reunir com meus companheiros do Barcelona e ajudá-los a ganhar títulos", disse Neymar, em entrevista ao canal de TV Fuji, do Japão.

Em sua passagem pelo Japão, tida principalmente para divulgar uma nova linha de colchões da qual é garoto-propaganda, Neymar tem vida de astro, já que ficou muito conhecido no país em 2011, quando, ainda com a camisa do Santos, disputou o Mundial de Clubes contra o Barcelona, sua atual equipe. O carinho dos japoneses é enorme por ele.

Nesta quinta-feira, o craque brasileiro tem em seus compromissos gravar um comercial de tevê, um encontro com crianças de um projeto governamental e uma visita à prefeitura da cidade de Tóquio, além, obviamente, de uma sessão de fisioterapia. Após isso, Neymar volta a Barcelona, onde se reapresenta ao seu clube em 5 de agosto. As previsões da equipe são que o camisa 11, que fará um tratamento com Enric Cáceres, especialista em traumas na coluna e responsável pela recuperação de Henry, Cazorla e Yaya Touré, retorne aos gramados dia 18 de agosto, no amistoso contra o León, do México.