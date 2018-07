Em viagem para Manchester, avião com elenco do Fenerbahçe faz pouso de emergência

O avião que transportava a delegação do Fenerbahçe, da Turquia, em viagem para Manchester, na Inglaterra, precisou realizar um pouso de emergência na Hungria após os pilotos revelarem a existência de rachaduras no vidro dianteiro, provocados pelo choque com um pássaro.

A informação foi confirmada pelo aeroporto de Budapeste, onde o avião fez a parada de emergência, e pelo próprio Fenerbahçe, que publicou fotos nas redes sociais com as rachaduras no vidro do avião.

O avião da companhia turca Borajet levava jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes, incluindo o presidente Aziz Yildirim. Ele decolou em Istambul às 6 horas (de Brasília), mas logo precisou pousar em Budapeste, o aeroporto mais próximo, após o sistema de segurança alertar sobre o problema na vedação hermética da aeronave.

Agora o elenco do Fenerbahce seguirá em outro avião para a Inglaterra, onde nesta quinta-feira vai encarar o Manchester United, no Old Trafford, pela terceira rodada do Grupo A da Liga Europa. O time turco lidera a chave com quatro pontos somados em dois jogos.