Em vídeo, atacante Diego Costa confirma chegada ao Atlético-MG

O atacante Diego Costa confirmou sua contratação pelo Atlético-MG. O jogador gravou um vídeo que circula pelas redes sociais em que deixa uma mensagem ao torcedor atleticano. Aos 32 anos, o sergipano defenderá seu primeiro clube brasileiro na carreira profissional.

Diego Costa saiu muito cedo do Brasil. Depois de uma passagem pelo futebol português, foi para o Atlético de Madrid onde se solidificou como um dos grandes centroavantes do futebol mundial. Ele também jogou por Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano.

Natural da Lagarto, o novo atacante do Atlético-MG chegou a ser convocado por Luiz Felipe Scolari para defender a seleção brasileira. Meses depois, optou por jogar pela Espanha. Diego Costa também jogou no Chelsea, onde conquistou dois Campeonatos Ingleses.

Sem oportunidades no Atlético de Madrid na última temporada, decidiu romper seu contrato em dezembro de 2020. Frequentemente especulado no Palmeiras, de quem se declara torcedor, acabou chegando a um acordo com a equipe atleticana após vários meses sem jogar.

O Atlético-MG deve anunciar em breve a contratação. O acordo será válido até o fim de 2022. Diego Costa é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames e assinar o novo vínculo.