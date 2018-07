Em vídeo, Ceni manda recado para torcida e agradece apoio

Foi com um pronunciamento rápido nas redes sociais do São Paulo que Rogério Ceni comentou a renovação do seu contrato até 5 de agosto do ano que vem. A data não vem por acaso: é um dia após a final da Copa Libertadores, que o São Paulo volta a disputar e já se transformou no grande objetivo para o ano que vem.

A chance de disputar a competição continental mais uma vez foi uma das maiores influências para que Rogério mais uma vez mudasse de ideia e continuasse jogando por mais alguns meses.

"Queria agradecer de coração a força que vocês me deram, o grito da arquibancada, o apoio de todos os dias, as mensagens, enfim. Estamos juntos em 2015. Mais uma Copa Libertadores", disse o capitão.

Desta forma, a partida contra o Figueirense no próximo domingo ganha um caráter quase festivo: o time precisa da vitória para se assegurar na fase de grupos e também marca a despedida de Kaká com a camisa do São Paulo atuando no Morumbi. De quebra, agora o são-paulino pode ir ao estádio comemorar a permanência do "Mito", como é chamado pela torcida.

Rogério deve conceder uma entrevista coletiva após a partida para explicar os motivos da sua decisão e dizer o que espera daqui para frente.