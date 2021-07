Em vídeo comovente, Hernanes se despede do São Paulo: 'Meu amor por vocês é eterno'

A última passagem de Hernanes pelo São Paulo chegou ao fim. Em vídeo divulgado pelas redes sociais do clube neste sábado, o meia de 36 anos anunciou que não atuará mais pelo time que o revelou em 2004. Ainda não ficou claro se o jogador irá se aposentar ou se irá procurar outra equipe para defender.

"Querido torcedor são-paulino, chegou o momento", diz Hernanes em gravação, enquanto aparece no vestiário do estádio do Morumbi, sozinho, com as luzes baixas. "Este é um dos momentos mais difíceis da minha carreira. A hora de dizer adeus a vocês. É difícil nesta hora conter as emoções", acrescenta, com voz trêmula.

No decorrer da mensagem, Hernanes revela um profundo carinho e gratidão pelo clube o qual se tornou jogador profissional e onde acumula títulos do Campeonato Brasileiro de 2007 e 2008 e o mais recente deles, o Campeonato Paulista deste ano. "As palavras faladas voam para longe, mas as escritas permanecem."

Hernanes também lembra de alguns momentos em que viveu no Morumbi, junto à torcida são-paulina. Ele lamenta que, neste momento de despedida, o estádio tricolor esteja vazio por conta de medidas sanitárias para conter a pandemia do novo coronavírus. "É ruim, dói me despedir assim, longe de vocês", conta.

Ao todo, Hernanes atuou em 613 partidas na sua carreira, somando o clube paulista, o Santo André, alguns clubes italianos e o Hebei Fortune, da China. Deste total, 307 foram defendendo o São Paulo. Em sua carreira, o meia anotou 105 gols e distribuiu 72 assistências. Ele é considerado ídolo por onde passou, e no tricolor paulista não foi diferente, apesar de ter perdido espaço com o técnico Hernán Crespo.

"É necessário finalizar este ciclo para iniciar outro. Foram muitas profecias, muitos momentos juntos. E eu acredito no amor e sei que meu amor por vocês é eterno, porque aqui é São Paulo", finalizou. Ao todo, foram 4 passagens pelo Morumbi: de 2004 a 2005, de 2007 a 2010, em 2017, e de 2019 a 2021.