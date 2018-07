Em vídeo descontraído, Dorival agradece santistas no vestiário

Um vídeo divulgado pela SantosTV mostrou um técnico Dorival Júnior descontraído após a conquista do título do Campeonato Paulista, no domingo. O treinador até ensaiou alguns passos de funk para celebrar o troféu no vestiário, em uma grande roda com todos os jogadores e a comissão técnica, mas logo desistiu da dança. A cena foi flagrada nos vestiários da Vila Belmiro após a vitória sobre o Audax por 1 a 0, na Vila Belmiro.

No mesmo vídeo, o treinador faz um agradecimento aos jogadores que não atuaram ou que jogaram poucas vezes no Campeonato Paulista. "Agradeço a todos vocês que não vestiram a camisa e que nem puderam se trocar para entrar a decisão. Sei o que representa não estar presente. Agradeço a vocês que ficaram de fora. Valencia, por exemplo, que não atuou nenhuma vez neste ano. Vocês têm um valor muito grande aqui dentro", afirmou o treinador. "É por causa dessa mescla que estamos chegando sempre às decisões.

Discursos emocionantes e dancinhas de quem você menos espera. Só na roda de quem é #CampeãoDeNovo. Só na @SantosTV!https://t.co/9H4PPVVAtM — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 9 de maio de 2016

Após a conquista do título paulista - o quinto nas últimas oito decisões -, os jogadores do Santos tiveram folga nesta segunda-feira. A equipe volta a jogar nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, diante do Galvez, no Acre.