Em vídeo, Jô agradece ao Corinthians e promete fazer revelações

O atacante Jô se manifestou pela primeira vez sobre a saída do Corinthians nesta segunda-feira. Em vídeo publicado no Instragram, o agora reforço do Nagoya Grampus, do Japão, agradeceu à torcida e prometeu que em breve dará detalhes sobre a transferências selada no fim do ano passado por cerca de R$ 40 milhões.

O jogador foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017 com 18 gols, ao lado de Henrique Dourado, e deixou no ar ter revelações a fazer sobre a saída do clube. "Obrigado pelo ano maravilhoso que tivemos em 2017. À nação corintiana, obrigado por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu logo mais vou me pronunciar sobre alguns detalhes, fiquem com Deus", disse.

Jô retornou ao Corinthians para reestrear no começo de 2017. O atacante veio desacreditado depois da passagem pelo futebol chinês e em 61 jogos, marcou 25 gols e foi decisivo para os títulos do Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. A saída dele, inclusive, é considerada pelo clube uma grande baixa para a próxima temporada e ainda não há um substituto definido.