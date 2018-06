Em vídeo, Leco confirma chegada do atacante Gonzalo Carneiro no São Paulo

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva confirmou a chegada do atacante Gonzalo Carneiro no clube. Em vídeo publicado nesta sexta na página 'Tricornetas', Leco afirma que o jogador do Defensor é esperado no Morumbi neste sábado.

"Infelizmente não foi possível colhermos o resultado que desejávamos", diz Leco, em referência à eliminação no Campeonato Paulista. "Mas temos condições de confiar que esse ano vai ser melhor para o São Paulo. Amanhã (sábado) mesmo chega um novo e importante reforço, o Carneiro, e vocês vão ver. Esse ano vai ser diferente e tudo vai dar certo."

Gonzalo assinará um contrato de três temporadas no clube do Morumbi. O São Paulo vai desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Ele já tem exames agendados para a próxima semana na capital paulista.

O jogador se recupera de uma lesão no púbis, que o tirou dos gramados em novembro. Ele não joga desde então. Gonzalo será a oitava contratação do São Paulo para a temporada. Ele chega depois de Jean, Diego Souza, Nenê, Anderson Martins, Tréllez, Régis e Valdívia.