Em vídeo, Luis Fabiano admite erro e pede desculpas Luis Fabiano veio a público, em vídeo publicado em sua página do Twitter, pedir desculpas pela expulsão no jogo contra o Atlético-MG, no domingo. O atacante admitiu o erro, mas negou ter ofendido o árbitro Elmo Alves Resende Cunha, que relatou xingamentos do atleta na súmula da partida.