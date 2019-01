Em vídeo na internet, presidente diz que Flamengo 'vai ganhar tudo' em 2019

Em vídeo vazado na internet, o novo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, afirmou que o time carioca "vai ganhar tudo" nesta nova temporada. E até brincou com a torcida: "chega de cheirinho".

"Aí, galera. Vamos ganhar essa p... toda. Vamos ganhar tudo esse ano, chega de cheirinho, p...", declarou o dirigente em vídeo informal, que começou a circular nas redes sociais na noite deste sábado. Landim estava numa confraternização com os amigos, segurando uma taça de vidro, quando um amigo começou a lembrar dos feitos do Flamengo e pediu uma "mensagem" do presidente para a torcida.

O presidente, eleito em dezembro, até brincou com o "cheirinho", expressão usada pela torcida nos últimos anos para indicar que o time estava perto de conquistar um título importante. A expressão acabou se tornando motivo de piada por parte dos rivais perdeu a chance de faturar troféus importantes, como o do Brasileirão de 2018, o da Copa do Brasil de 2017 e o da Copa Sul-Americana, também há dois anos.

Rodolfo Landim mostrando ser presidente da torcida! Meu presida a gente vai comemorar muito esse ano! Vamos @Flamengo pic.twitter.com/8ODwBL8Pt8 — FLATICEIRO ⚫ (@iuryfernandesz) 6 de janeiro de 2019

Para reforçar a equipe e voltar a ganhar troféus de peso, a nova gestão vem intensificando as negociações com possíveis reforços nas últimas semanas. Após contratar o zagueiro Rodrigo Caio, o clube abriu conversas com o meia Arrascaeta, o atacante Bruno Henrique e o lateral Rafinha, atualmente no Bayern de Munique.