Em vídeo, Neymar comemora indicação a prêmio da Fifa

"Galera, estou aqui para dizer que estou muito feliz por ter sido indicado mais uma vez ao prêmio de melhor do mundo. Ter ficado entre os 23 é uma satisfação muito grande. Sempre agradeço a Deus por tudo que ele está fazendo na minha vida. Obrigado e grande abraço a todos", disse ele.

Assim como em 2011, o santista é o único atleta que atua na América do Sul na lista, liderada pelos astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Neymar, porém, não figurou na relação de finalistas do prêmio no ano passado e também possui chances remotas neste ano. Agora, com a definição da lista, começa o processo da votação decisiva. Técnicos e capitães das seleções nacionais, além de jornalistas indicados pela revista France Football, parceira da Fifa na premiação, participam da escolha.

A lista com os três finalistas do Prêmio Bola de Ouro da Fifa será conhecida no dia 29 de novembro, em evento marcado para São Paulo, no Pavilhão de Exposições do Anhembi. Já o vencedor será conhecido na Festa de Gala da Fifa, no dia 7 de janeiro, na cidade de Zurique, na Suíça.

Neymar, que ficou em 10º lugar na eleição do melhor jogador do mundo de 2011, também é o único brasileiro a participar da disputa. A votação, porém, deve ser dominada por Messi e Cristiano Ronaldo, que deverão contar com os meias Xavi e Andrés Iniesta, campeões da Eurocopa pela seleção espanhola, como coadjuvantes.