Em vídeo postado nas redes sociais, zagueiro do West Ham aparece agredindo seu gato

Nessa segunda-feira, 7, foi postado um vídeo nas redes sociais no qual Kurt Zouma, zagueiro do West Ham, é visto derrubando, chutando e batendo em seu gato. O vídeo foi gravado por amigos do atleta, que riem da situação. Com a revolta na Inglaterra, entre a torcida e a sociedade civil, Zouma veio a público se retratar.

“Quero me desculpar por minhas ações. Não há desculpas para meu comportamento, do qual me arrependo sinceramente. Gostaria de assegurar a todos que nossos dois gatos estão perfeitamente bem e saudáveis. São amados e queridos por toda a nossa, e esse comportamento foi um incidente isolado que não acontecerá novamente”, afirmou Zouma em nota ao jornal The Sun.

Também em nota, o clube londrino afirmou que “lidará com o assunto internamente”, mas reitera que “condena e não tolera qualquer crueldade contra os animais.”

A polícia informou que não investigará o caso. No entanto, Zouma pode sofrer um processo por parte da RSPCA (entidade para a prevenção contra a crueldade animal no Reino Unido), caso ela decida denunciar o jogador.