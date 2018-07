Em vídeo, Rogério Ceni agradece apoio da torcida do São Paulo e diz que volta

SÃO PAULO - Após o anúncio de que Rogério Ceni terá que passar por uma cirurgia no ombro direito, devido a um estiramento, o São Paulo publicou um vídeo onde o goleiro e capitão da equipe saúda a torcida são-paulina e agradece ao apoio pelas mensagens de apoio.

O jogador de 39 anos poderá ficar longe dos campos por cerca de seis meses. Nos últimos dias, Ceni tentou iniciar uma recuperação por métodos convencionais, mas após reunião com o departamento médico do clube, foi decidido pela cirurgia.

No vídeo, o goleiro afirma que voltará ao time, acabando com qualquer suspeita de um possível encerramento da carreira, já que Ceni diz há algum tempo que irá decidir sobre o assunto no final desta temporada.

A diretoria do São Paulo já afirmou que tem a intenção de renovar o contrato do capitão, que termina em dezembro, para que ele dispute mais uma Copa Libertadores, caso o time do Morumbi consiga a classificação.