Em visita ao Real Madrid, Ronaldo se rende a Cristiano Ronaldo

MADRI - Agora aposentado, Ronaldo fez uma visita ao Real Madrid nesta terça-feira, quando passeou pelo centro de treinamento do seu antigo clube. O astro brasileiro conversou com ex-companheiros - entre eles o francês Zidane, membro da comissão técnica do time espanhol - e reservou elogios especiais ao atacante português Cristiano Ronaldo, grande nome madrilenho na atualidade.

"Ele é muito bom, um jogador muito completo e que marca muitos gols. Ele já fazia muitos gols no Manchester United, mas aqui ele passou a fazer muitíssimo mais, pegou gosto e se tornou mais completo. Todo mundo se encanta em vê-lo jogar no Real Madrid", disse Ronaldo, ao comentar sobre o astro português de 28 anos, que chegou ao clube espanhol em 2009.

Na segunda-feira, Ronaldo participou do lançamento de um livro sobre a história do Real Madrid, clube onde fez muito sucesso. O brasileiro vestiu a camisa merengue entre 2002 e 2007, tendo marcado 102 gols em 177 partidas. Nesse período, conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, um da Supercopa da Europa, um da Supercopa da Espanha e um do Mundial de Clubes. Durante a visita desta terça-feira, ele também falou sobre a equipe montada para a temporada 2013/2014. "Acho o time muito bom. Começaram bem e vai se notar a mão do Carlo Ancelotti (novo técnico do Real). Ele vai fazer que se jogue do modo que ele gosta. Ele tem muita experiência como treinador e é muito fácil de se conviver. Ele gosta de ser amigo dos atletas", contou Ronaldo.