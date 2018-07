Em visita, Serginho dá camisa do Palmeiras a Neymar

SÃO PAULO - De férias, o meia Serginho foi até a Espanha visitar o amigo Neymar e deu ao jogador do Barcelona uma camisa do Palmeiras com o número 20 (o seu) e o nome Tóis, gíria usada entre eles. O palmeirense ainda assistiu ao jogo entre Barcelona e Celtic pela Liga dos Campeões e viu o "parceiro" marcar três gols e acabar com a partida - Neymar foi aplaudido de pé pelo torcedor.

Em vídeo divulgado neste ano, o menino Neymar, então com apenas 12 anos, admitiu torcer pelo Palmeiras. Antes disso, em 2010, o jogador, também quando era criança, aparece vestido com a camisa do time da capital. Na época, o atacante negou ser torcedor do Palmeiras e reiterou a admiração pelo Santos "desde pequeno", clube que o formou e revelou.

Além de presentear o amigo do Barcelona, o meia Serginho também projetou a próxima temporada com a camisa do Palmeiras. "Quero descansar bastante nas férias e curtir a família e os amigos. Quando recomeçar, estaremos focados para que possamos chegar fortes e alcançar nosso objetivo, que é conquistar o título estadual e depois fazer grandes campanhas na Copa do Brasil e Brasileiro", disse o jogador.

Desde 2011, quando defendia o Oeste, de Itápolis, o atleta encerra as temporadas tendo algo para comemorar. Em 2011, Serginho levou o time do interior paulista da Série D para a Série C com um quarto lugar. No ano seguinte, ficou em terceiro com a equipe e foi para a Série B. E neste ano, conquistou o título da segunda divisão com o Palmeiras.

Em 2014, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista dia 19 de janeiro, contra o Linense, no Estádio do Pacaembu.