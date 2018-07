Em volta de Adebayor, Togo vence nas Eliminatórias O atacante Adebayor retornou em grande estilo à seleção do Togo, nesta terça-feira. Quase dois anos depois de dizer que não jogaria mais pelo seu País, o jogador do Tottenham voltou atrás e ajudou a sua seleção a vencer a Guiné Bissau por 1 a 0, em Lome, capital Togo, e avançar à fase de grupos das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2014. No jogo de ida, sexta, os dois times haviam empatado em 1 a 1.