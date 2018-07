Em volta de Gum, Fluminense vence jogo-treino com reservas

Após folgar dois dias, o elenco do Fluminense se reapresentou no CT Pedro Antônio na manhã desta quarta-feira e goleou o Cidade Nova por 5 a 0 em jogo-treino. A novidade foi o zagueiro Gum, que iniciou a partida com a equipe reserva tricolor. Os titulares fizeram fortalecimento muscular na academia.

Abel usou somente reservas na atividade. A escalação teve Júlio César; Renato, Gum, Nogueira e Marlon; Marlon Freitas, Richard e Luquinhas; Robinho, Peu e Pedro. No segundo tempo do jogo-treino, Pierre, voltando de lesão, também atuou. Luquinhas, Sornoza, Matheus Alessandro e Pedro, duas vezes, foram os autores dos gols.

Em uma temporada complicada, Gum ainda não conseguiu atuar neste ano devido a uma série de lesões. Primeiro, no começo do ano, o zagueiro fraturou o quinto metatarso do pé direito e passou por cirurgia no final de fevereiro. Pouco mais de quatro meses depois, o experiente defensor sofreu outra fratura no mesmo osso operado e foi submetido a outra operação.

Sem Gum e também Renato Chaves, que operou o tornozelo direito, Abel Braga viu o Fluminense piorar seu desempenho defensivo nos últimos meses. Além dos dois machucados, Henrique e os jovens Nogueira, Fazan e Reginaldo são as opções do elenco tricolor para a zaga.

Com o retorno do zagueiro, na atividade desta quarta, o treinador ganha esperanças para recuperar o setor nesta reta final do Brasileirão. Nesta quinta-feira, o Flu se reapresenta no CT Pedro Antonio de manhã visando o clássico com o Flamengo, apenas na próxima quinta-feira, dia 12, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com a seleção do Equador, o meia Orejuela é o único desfalque dos treinos.