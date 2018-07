Em volta de Terry, Chelsea cede empate ao Liverpool Após cumprir suspensão por acusação de racismo, John Terry voltou ao time do Chelsea neste domingo e deixou sua marca no empate com o Liverpool, por 1 a 1, em rodada do Campeonato Inglês. A alegria da torcida presente no Stamford Bridge, no entanto, durou apenas 20 minutos. O zagueiro sofreu uma lesão no joelho e deixou a partida ainda no primeiro tempo.