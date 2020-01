Com time cheio de garotos, Botafogo estreia no Campeonato Carioca

O Botafogo vai utilizar as rodadas iniciais do Campeonato Carioca para dar um pouco de rodagem a garotos de suas divisões de base. A começar pela estreia da equipe alvinegra na competição, às 18h deste sábado, diante do Volta Redonda, fora de casa. Com os principais jogadores do elenco fazendo pré-temporada no Espírito Santo, o time terá uma mistura de reservas e meninos no Estádio Raulino de Oliveira.

Nem mesmo o técnico Alberto Valentim estará em Volta Redonda para a estreia no Carioca. A equipe botafoguense será comandada pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni, que, no entanto, fez questão de deixar claro que apenas cumprirá o que foi estabelecido pelo treinador.

"Eu faço parte da comissão técnica. Os trabalhos foram desenvolvidos pelo Valentim, foi tudo direcionado por ele, mas ele sempre conversa. É um grupo jovem, com atletas vindo da Copa São Paulo [de Juniores]", explica o auxiliar.

Valentim mandou 14 jogadores de volta ao Rio de Janeiro para defender a equipe na estreia na competição estadual. Entre eles, atletas experientes, como o goleiro Diego Cavalieri, que vai liderar garotos como o atacante Igor Cássio.

"Esse jogo vai ser uma oportunidade muito boa. Futebol é isso, nunca sabemos quando a oportunidade vai cair no nosso colo", comentou o garoto.

O planejamento feito pela comissão técnica do Botafogo prevê que a equipe terá seus principais jogadores em campo pela primeira vez no Carioca na terceira rodada, diante do Macaé, no dia 26. Nesta segunda-feira, o time comandado por Alberto Valentim fará um amistoso contra o Vitória-ES, em Cariacica.