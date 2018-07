Em Volta Redonda, Madureira e Fluminense fazem partida decisiva

Madureira e Fluminense fazem nesta quarta-feira o jogo mais importante da 15.ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. A partida das 22 horas, que será disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), deve decretar a eliminação de um dos dois times. A equipe das Laranjeiras não contará com o artilheiro Fred e, por isso, precisará apelar ao atacante Walter.

Afastado do time na semana passada após faltar a duas sessões de treino, Walter ganhará nova chance devido à expulsão de Fred no clássico contra o Flamengo. Ele formará o ataque ao lado de Kenedy. Nas demais posições, o time é o mesmo que vem jogando desde que o técnico Ricardo Drubscky assumiu o time, há quatro rodadas.

Do outro lado, o Madureira, grande surpresa do Campeonato Carioca, deverá ter a mesma escalação que foi derrotada pelo Botafogo no fim de semana. O técnico Toninho Andrade não tem nenhum problema com lesão ou suspensão de jogadores.

Com 28 pontos na tabela de classificação, o Fluminense está em quinto lugar e só se classificará às semifinais com uma vitória. Neste caso, tomaria a vaga do próprio adversário desta quarta-feira. Há, contudo, uma remota chance de os dois se classificarem. Para isso acontecer, o time tricolor precisa derrotar o Madureira, que torceria por uma derrota do Vasco, em São Januário, diante do Volta Redonda. Assim, a vaga seria definida pelo saldo de gols, critério em que estão empatados.