Em Wembley, Rashford marca e Inglaterra supera Suíça em amistoso

A Inglaterra se reabilitou da derrota para a Espanha na estreia da Liga das Nações e voltou a vencer nesta terça-feira. Com gol do atacante Marcus Rashford, do Manchester United, a seleção semifinalista da Copa do Mundo da Rússia bateu a Suíça por 1 a 0, em amistoso realizado no Estádio Wembley.

Quarta colocada no último Mundial, a Inglaterra perdeu por 2 a 1 para a Espanha na primeira partida após a Copa. Com três derrotas seguidas - havia perdido para Croácia, na semifinal, e Bélgica, na disputa de terceiro lugar, na Rússia -, precisava dar uma resposta à sua torcida.

Do outro lado, porém, tinha pela frente uma embalada Suíça, que havia goleado a Islândia por 6 a 0 na estreia da Liga das Nações. Mas Rashford decidiu o confronto a favor dos ingleses. Aos oito minutos do segundo tempo, o atacante recebeu cruzamento de Walker e apareceu livre, nas costas da zaga, para completar para a rede.

Agora, Suíça e Inglaterra voltam a campo no dia 12 de outubro pela Liga das Nações. Os suíços terão pela frente a Bélgica, terceira colocada na Copa da Rússia, em Bruxelas. Já os ingleses vão encarar em Rijeka a vice-campeã mundial Croácia, que levou 6 a 0 da Espanha nesta terça.

OUTROS RESULTADOS

Em outros amistosos realizados nesta terça-feira na Europa, destaque para a Polônia. Depois de decepcionar no Mundial e ser eliminada ainda na primeira fase, a seleção segue sem embalar e não passou de um empate por 1 a 1 com a Irlanda em casa, em Wroclaw.

Outra seleção que disputou a Copa e entrou em campo nesta terça para um amistoso foi o Irã. Depois de dificultar a vida de Portugal e Espanha no Grupo B na Rússia, a seleção asiática visitou o Usbequistão em Tashkent e levou a melhor com um magro 1 a 0, graças ao gol de Mehdi Torabi.