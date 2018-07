Embaixador prevê que corpos das vítimas retornem ao Brasil antes do fim de semana

Uma força-tarefa do governo brasileiro desembarcou na madrugada desta quarta-feira em Medellín, na Colômbia, para ajudar nos trâmites de reconhecimento e envio ao País dos corpos das vítimas do desastre aéreo com a delegação da Chapecoense. Um dos presentes do grupo, o embaixador do Brasil na Colômbia, Julio Bitelli, afirmou que a previsão é encerrar o trabalho antes mesmo do fim de semana.

O acidente com a equipe de Santa Catarina foi na madrugada de terça, a poucos quilômetros do aeroporto José Maria Cordova, em Rionegro, região metropolitana de Medellín. Segundo Bitelli, não será necessária a vinda da família para ajudar no reconhecimento.

"As famílias estão em uma situação muito delicada. Procuramos evitar que venham à Colômbia para evitar um esforço adicional. Como a identificação será com base nas impressões digitais e documentos, não será necessário a presença delas", explicou.

O embaixador chegou à cidade junto com uma equipe de peritos da Polícia Federal, representantes do Ministério do Esporte e da prefeitura de Chapecó. Os peritos trouxeram materiais para ajudar na identificação dos corpos, trabalho que não deve ser muito complicado. "As circunstâncias em que o acidente ocorreu permitiram que as vítimas estejam em estado de identificação relativamente fáceis", disse.

Nesta quarta-feira desembarca em Medellín o ministro de Relações Internacionais, José Serra, que vai se reunir com autoridades locais para acompanhar os trâmites burocráticos e participar de uma cerimônia no estádio Atanasio Girardot, onde seria realizado o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. O Atlético Nacional convocou a torcida para ir ao local de roupa branca e velas acesas para fazer uma vigília.

"As autoridades colombianas estão trabalhando de forma interrupta desde o princípio. A Polícia Federal brasileira chegou com as impressões digitais dos passageiros para ajudar a agilizar o processo. A expectativa é que antes do fim de semana todos sejam removidos para suas famílias no Brasil", afirmou o embaixador.

REPRESENTANTES DO GOVERNO

Além de Serra, o ministro Roberto Freire, da Cultura, vai representar o governo na homenagem às vítimas do acidente aéreo. Os dois ministros estavam em Havana para participar da solenidade do funeral de Fidel Castro, em Cuba.