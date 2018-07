Embalada, Chapecoense recebe a Ponte Preta para se aproximar do G4 do Brasileirão

Embalada por duas vitórias consecutivas, a Chapecoense recebe a Ponte Preta neste domingo, às 16h, na Arena Condá, em Chapecó, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time catarinense vem de um importante triunfo sobre o Fluminense, por 2 a 1, fora de casa, na última quarta-feira. Antes, havia derrotado o Coritiba por 1 a 0. O bom momento levou a equipe para a nona colocação, com 37 pontos, a cinco de distância de uma vaga no G4 do Brasileirão.

Apesar da boa fase, o técnico Caio Júnior tem problemas para a escalação da equipe. Dois desfalques são certos: o zagueiro William Thiego e o lateral-direito Gimenez levaram o terceiro cartão amarelo na última rodada e terão de cumprir suspensão.

Para completar, o lateral-esquerdo Dener Assunção será avaliado momentos antes da partida para saber se terá condições de entrar em campo. O jogador sofreu um corte profundo no supercílio direito e levou 15 pontos durante o confronto com o Fluminense.