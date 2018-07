Embalada, Inter de Milão goleia Parma no Italiano

Com o triunfo, a Inter de Milão chegou aos 29 pontos, na quinta colocação. Assim, no domingo, vai torcer contra Milan, Juventus e Udinese, que ocupam as três primeiras posições, para entrar de vez na briga pelo título nacional. Goleado, o Parma está na 13ª posição, com 19 pontos.

A Inter de Milão teve um início de temporada desastroso, que provocou inclusive a demissão do técnico Gian Piero Gasperini. Agora, porém, a equipe está em recuperação, sob o comando de Claudio Ranieri. O time venceu sete dos últimos oito jogos no Campeonato Italiano e entrará em campo embalado para enfrentar o rival Milan no dia 15 de janeiro.

Na sua primeira partida no Campeonato Italiano em 2012, a Inter de Milão abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo. O primeiro gol da partida foi feito por Milito, que completou cruzamento de Álvarez aos 12 minutos. Aos 17, Thiago Motta chutou forte da meia-lua para ampliar. E o terceiro gol foi feito por Milito, aos 43 minutos, de cabeça, após cruzamento de Maicon.

A Inter de Milão manteve o ritmo na etapa final e fez o seu quarto gol aos 11 minutos. Milito puxou contra-ataque e passou para Pazzini, que tocou por cima do goleiro Mirante. O quinto gol saiu aos 33 minutos. Faraoni, que iniciou a partida no banco de reservas, pegou rebote na entrada da grande área e finalizou forte, definindo a goleada da equipe milanesa.