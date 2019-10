Embalada, seleção brasileira feminina de futebol encara a Polônia em mais um teste

Invicta sob o comando da sueca Pia Sundhage e embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, em Middlesbrough, no último sábado, a seleção brasileira feminina enfrenta a Polônia nesta terça-feira, às 15h15 (de Brasília), na Suzuki Arena, na cidade polonesa de Kielce, em mais um amistoso.

Depois de assumir o comando da equipe nacional no final de julho, quando foi confirmada como substituta do demitido Vadão, Pia começa a colher os primeiros frutos do seu trabalho. Diante das inglesas, as brasileiras exibiram uma bela atuação para derrotar a seleção que terminou o Mundial deste ano, na França, na quarta posição.

Antes do amistoso na Inglaterra, Pia estreou no cargo com uma goleada por 5 a 0 sobre a Argentina e depois empatou sem gols com o Chile, em dois confrontos válidos por um torneio amistoso ocorrido em agosto no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

E a vitória sobre a Inglaterra não fez a sueca ficar animada para o duelo diante das polonesas. “Acredito que o jogo diante da Polônia será muito diferente. Elas (as polonesas) têm um rápido contra-ataque, então nós teremos que nos defender para esse tipo de jogo. Hoje (sábado) nós estávamos mais recuadas, então o próximo jogo será bem diferente, o que é bom para nós. Testarei algumas jogadoras, é claro, mas ainda não decidi quem iniciará a partida”, afirmou a treinadora depois do triunfo sobre as inglesas.