Embalado, Vitória pega o lanterna América-MG em Belo Horizonte O Vitória teve um início de semana tranquilo para trabalhar após o importante triunfo de virada sobre o Corinthians. Com o elenco motivado, o time baiano espera agora manter o embalo e vencer o América-MG nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.