Embalado, América-MG pega outro rival entre os líderes

Com as duas vitórias seguidas, o América-MG finalmente saiu da lanterna do campeonato. Mas ainda está em situação bastante complicada: ocupa a penúltima colocação, com 31 pontos. Por isso mesmo, a ordem é manter o embalo em busca de um milagre que possa evitar o rebaixamento para a Série B.

Apesar do moral em alta, o técnico Givanildo Oliveira terá um problema a mais para montar o time, pois perdeu sua zaga titular. Anderson, que já havia desfalcado o time contra o Fluminense, permanece vetado pelo departamento médico por causa de uma contusão na panturrilha direita. E o treinador também não poderá contar com Micão e Everton Luiz, ambos suspensos para o jogo desta quarta-feira.

Para manter o esquema com três zagueiros que vem usando, Givanildo Oliveira terá que acionar Gabriel, Preto e William Rocha. Se optar pelo 4-4-2, o treinador deve sacar Preto ou Gabriel e escalar Glauber no meio-de-campo, junto com Leandro Ferreira e Amaral.

Independentemente do time que entrar, Fábio Júnior defende o mesmo empenho mostrado diante do Corinthians e do Fluminense. "Mais uma vez foi provado que futebol se resolve dentro de campo. Pouca gente acreditava que a gente pudesse vencer esses dois jogos. Quando está todo mundo com um só pensamento, se ajuda, corre, nada é impossível. A gente colocou na cabeça que tinha que sair desse momento difícil e o grupo se fechou, se uniu", afirmou o atacante.

Fábio Júnior observou também que a saída da lanterna "psicologicamente fez muito bem" para o time, mas ressaltou que a missão ainda não foi concluída. "Temos que esquecer os outros jogos. O mais importante é manter os pés no chão. Não conseguimos ainda tirar o América-MG de onde a gente gostaria de tirar. Então, a gente tem que manter o foco", concluiu o atacante.