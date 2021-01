Embalado após bater o River, Palmeiras treina com sub-20 antes de pegar o Sport

Ainda sob a alegria da grande vitória obtida em Buenos Aires, por 3 a 0, sobre o River Plate, pelo primeiro duelo das semifinais da Copa Libertadores, o time do Palmeiras voltou aos treinamentos, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, como preparação para o jogo de sábado, contra o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O destaque das atividades foi a presença de jogadores da equipe sub-20, tetracampeão paulista da categoria, motivada pela grande atuação de Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula, formados nas categorias de base do clube, na Argentina.

Leia Também SBT alcança 19 pontos de audiência na Grande SP com vitória do Palmeiras sobre o River Plate

Trabalharam com a equipe profissional o goleiro Mateus, os laterais-direitos Ramon Rocha e Garcia, os zagueiros Carlos e Helder, o lateral-esquerdo Vanderlan, os meio-campistas Ramon Cesar, Vitinho, Pedro Bicalho e Caio Cunha e os atacantes Pedro Acacio, Marcelinho, Fabricio e Robinho.

Este grupo e mais os do elenco principal, mas que não atuaram diante do River, aprimoraram a parte técnica, enquanto os que jogaram em Buenos Aires testaram as finalizações.

O zagueiro Luan, desfalque em Buenos Aires com dores lombares, fez tratamento, assim como meio-campista Danilo, que fez fortalecimento muscular. O último treino antes do embarque para o recife será nesta sexta-feira às 10 horas.